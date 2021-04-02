Працівників СБУ судитимуть за вимагання хабаря [ Редактировать ]
Прокурора та працівника СБУ судитимуть за вимагання хабаря у сто тисяч доларів. За даними слідства, вони сфальшували кримінальне провадження щодо одного з банків.
А потім вимагали заплатити за його закриття. Прокурора затримали на гарячому під час передавання грошей. Згодом викрили і його спільника.
Ольга Чиканова, спікерка Державного бюро розслідувань:
Прокурор висунув службовій особі банку вимогу про надання оплати, за яку він нібито мав закрити кримінальне провадження, забезпечити подальшу нереєстрацію кримінальних проваджень, а також назвати "замовників" переслідування банку.
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