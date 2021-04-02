Прокурора затримали на гарячому під час передавання грошей

Прокурора та працівника СБУ судитимуть за вимагання хабаря у сто тисяч доларів. За даними слідства, вони сфальшували кримінальне провадження щодо одного з банків.

А потім вимагали заплатити за його закриття. Прокурора затримали на гарячому під час передавання грошей. Згодом викрили і його спільника.

Ольга Чиканова, спікерка Державного бюро розслідувань: