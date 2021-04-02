Євросоюз засудив призов у Криму [ Редактировать ]
Євросоюз засудив призов жителів Криму до російської армії. У Брюсселі називають це порушенням міжнародного гуманітарного права.
І нагадують Москві, що вона має дотримувати міжнародних домовленостей та забезпечувати дотримання прав людини на анексованому півострові.
Натомість ЄС не визнає анексії і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
по теме
Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США
Водночас Боррель і Блінкен заявили - боротимуться за повернення до повного виконання ядерної угоди з боку США й Ірану. Попри те, що Іран і надалі відступає від своїх зобов'язань
Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму
Нині становище із запасами прісної води на окупованому півострові критичне. Пересохли два водосховища. Ще майже десять - істотно обміліли
Санкції передбачають заборону на поїздки до ЄС і замороження активів