Хор лондонської опери заспівав на даху [ Редактировать ]
Знаменитий хор королівської лондонської опери влаштував концерт на даху. 25 співаків уперше за рік зібралися разом - на репетицію перед відкриттям закладів культури у середині травня.
Цей виступ наживо транслювали у соцмережах. За словами керівників закладу - так хотіли підбадьорити артистів після складного пандемічного року. Адже багато з них дуже скучили за своїм колективом.
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