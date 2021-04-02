Знаменитий хор королівської лондонської опери влаштував концерт на даху. 25 співаків уперше за рік зібралися разом - на репетицію перед відкриттям закладів культури у середині травня.

Цей виступ наживо транслювали у соцмережах. За словами керівників закладу - так хотіли підбадьорити артистів після складного пандемічного року. Адже багато з них дуже скучили за своїм колективом.