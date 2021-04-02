Перспектива втратити роботу і гроші - не менш страшна, ніж коронавірус

Як кияни готуються до локдауну та які нові обмеження чекають на жителів інших регіонів - дізнавалися наші кореспонденти.

Із понеділка для більшості киян громадський транспорт знову стане недоступним. Їздити зможуть лише - ті, хто працює у критично важливій для міста інфраструктурі. Приміром, медики, правоохоронці чи ті, хто зайнятий на виробництві продуктів харчування. Більшість людей повернення до жорсткого локдауну сприймають із розумінням.

Я на пенсии, так я не буду уже ходить только в магазин, в аптеку, в поликлинку - а так никуда.

В мене мама доросла уже і будем так казать, шо дуже страшно. - А як будете їздити? - Не буду їздити.

Та перспектива втратити роботу і гроші - не менш страшна, ніж коронавірус.

На роботу треба людям якось їздити з нашою зарплатнею, на таксі не виходить. В мене ж сусід, він працює на державній установі і маю надію може він якось мені допоможе.

За спецперепустками працюватиме і столичний метрополітен. У мерії наголошують - нові карантинні правила можуть продовжити і після 16 квітня. Обмеження не торкнуться лише залізниці. Потяги курсуватимуть за звичним графіком, принаймні поки що.

Посилюють карантин і на Львівщині. Там лікарні заповнені вже на 80 відсотків. дитсадки у Львові прийматимуть лише дітей, чиї батьки вимушені працювати під час локдауну.

Громадський транспорт уже в режимі спецперевезень, пільги на проїзд - скасовані. У місті закривають нічні клуби, а барам і ресторанам, що працюють на виніс, відтепер заборонено продавати алкоголь.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Тому ще це може генерувати додаткову кількість людей, і кожен соціальний контакт в сьогоднішніх умовах є критичним і на вагу людського життя.

А от на Харківщині, де найскладніша ситуація із киснем у лікарнях, поки вирішили суворі обмеження не запроваджувати. Дистанційно навчатимуться лише середні і старші класи.

Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міськради:

Навіть якщо буде червона зона, дитсадочки закриватись не будуть, і 1-4 класи будуть працювати. Бо ви всі молоді люди, ви всі маєте маленьких дітей, і це просто катастрофа.

У харківських ковідних лікарнях зайняті 60 відсотків місць. Але по всій області залишилося усього 32 ліжка з киснем. За даними обласної адміністрації, в реанімаціях зараз - майже двісті пацієнтів.