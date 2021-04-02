Німці готуються до Великодніх свят. Уже цієї неділі християни західного обряду смакуватимуть паски та розмальовуватимуть писанки. Та дехто з тамтешніх уже підготувався до святкувань і навіть причепурив до Великодня вулицю. Як саме - дивіться далі в сюжеті.

Зайці, овечки, гноми та ще десятки тварин з'явилися посеред Берліну. Щоправда, всі вони лише фігурки, які прикрашають подвір'я одного з будинків.

Його власник уже протягом п'яти років на Великдень декорує територію біля свого помешкання. Тож головним елементом композиції тут є не звірі, а писанки. Їх цьогоріч вивісив тисячі. Такий подарунок чоловік робить сусідам і перехожим до свята.

Даріуш Дінарванді, прикрашає вулицю до Великодня:

Ми почали приблизно п'ять років тому, лише з одного цього дерева. І помітили, що прикраси дуже потішили людей. Тому й вирішили продовжувати та чіпляти ще більше писанок. І тепер, ви можете побачити у що це перетворилося.

Особливо тішаться прикрасам дітлахи. До будинку Даріуша на екскурсію приводять аж цілі групи малюків із садочків неподалік.

Даріуш Дінарванді, прикрашає вулицю до Великодня:

Зараз через пандемію настали скрутні часи. Тому ми хотіли доставити хорошим людям трохи задоволення, дати їм привід почуватися добре. Особливо дітям тепер є над чим посміятися.

Із маленької ініціативи захоплення Даріуша переросло у велику справу. Адже цьогоріч робив красу чоловік уже не сам, а з цілим гуртом сусідів.

Ми дуже добре ладнаємо з усіма сусідами, і всі вони мені допомагали. Разом ми почали прикрашати вулицю об 11 годині ранку та закінчили ввечері. Зі мною працювали десь 25 людей, як дорослі, так і діти.

На період Великодніх свят, що пройдуть у країні вже цієї неділі, Німеччина посилила карантинні обмеження. Приміром, у Берліні вже відсьогодні вводять комендантську годину. Тому німці по-особливому радіють таким декоративним дрібничкам на вулиці.

Хорст Дерінг, сусід Даріуша:

Це головна подія весни, особливо для дітей. Цьогоріч ми не можемо кудись поїхати на Великодні свята. Тому подібний декор трішки нас ніби як переносить у інше місце. Ми повинні створювати особливі моменти самостійно.

Суворіші карантинні обмеження чекають на німців і після свят. На вулиці дозволять перебувати разом лише членам сім'ї або по одній людині.