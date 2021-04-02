Масштабна пожежа сталася у Харкові. Близько четвертої ранку спалахнуло підприємство, що переробляло соняхи на олію. Перед пожежею стався вибух - повідомили в ДСНС. Рвонуло в одному з резервуарів.

Відомо про одного загиблого працівника, йому було 23 роки. Ще одну людина отримала травми. Пожежу приборкали близько шостої ранку. Причини трагедії встановлюють.