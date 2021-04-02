Марсианский зонд InSight, принадлежащий NASA, зафиксировал под поверхностью Красной планеты несколько мощных подземных толчков.

Датчики аппарата намеряли землетрясения, магнитудой 3,1 и 3,3 балла в районе Окаменелости Цербера. Таким образом, именно это место и является районом сейсмической активности на Марсе. В этом районе ранее были зафиксированы более 500 толчков, большая часть из них является подобными к земным, еще немного - к лунным.

Отмечается, что InSight начал необычную процедуру: с помощью роботизированной руки модуль засыпал марсианским песком шлейф, соединяющий сейсмометр SEIS. До июля 2021 года миссия будет последовательно отключать работу посадочного модуля, чтобы InSight имел возможность перейти в спящий режим.

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Кроме того, NASA выпустило первую запись марсохода Perseverance, но загадочный шум сбивает ученых с толку. Звукозапись также включает жуткие звуки скрежета, лязга и ударов, которые по земным стандартам были бы довольно тревожными.

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