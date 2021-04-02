Известная украинская телеведущая стала мамой [ Редактировать ]
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Известная украинская телеведущая Светлана Орловская стала мамой. 1 апреля она родила сына. О радостном событии сообщили коллеги Орловской по телеканалу "Прямой".
С пополнением семейства телеведущую поздравил и экс-президент Украины Петр Порошенко, который 18 февраля стал официальным владельцем "Прямого".
Светлана Орловская - украинская журналистка и телеведущая. Работала на канале "112" и на NewsOne. На телеканале "Прямой" Орловская вела вечернее ток-шоу "Прямой эфир" и еженедельную передачу "2бій".
Летом 2019 года Орловская стала генеральным продюсером "Прямого", сменив Евгению Захарову, которая возглавляла телеканал с момента его запуска в августе 2017 года. Свою личную жизнь Орловская старается не афишировать.
Напомним, что 7 марта мамой стала коллега Орловской по "Прямому" Василиса Фролова. Телеведущая родила мальчика, которого назвали Родионом.
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