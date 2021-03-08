Известная телеведущая Василиса Фролова родила первенца. Малыш появился на свет 7 марта. Фото сына, которого держат за ручки мама и папа, Фролова опубликовала в Facebook.

Она написала, что мальчика назвали Родионом и упомянула в сообщении Дмитрия Котеленца, который, видимо, и является отцом. Ранее 43-летняя Фролова отказывалась говорить о своей личной жизни.

Дмитрий Котеленец работает на телевидении с 1996 года. Продюсировал спортивные, музыкальные, развлекательные программы на разных телеканалах.

В настоящее время Котеленец преподает в Киевском театральном университете им. Карпенко-Карого и является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

Напомним, что Василиса Фролова (настоящее имя Юлия) начинала карьеру с конкурсов красоты и модельных агенств. В 1995 году получила звание "Вице-королева Харькова" и дважды завоевала титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция).

Карьеру телеведущей начала в утреннем телешоу на харьковском "7-м канале". В 2003 году перешла работать на музыкальный канал "М1" и уже через год получила премию "Телетриумф" как лучшая телеведущая развлекательных программ.

Василиса работала в "Шустер. LIVE" и ведущей шоу на телеканале "1+1". С августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала, который недавно купил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями.