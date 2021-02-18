В четверг, 18 февраля, пятый президент Украины Петр Порошенко стал официальным собственником телеканала "Прямой". Об этом сам Порошенко заявил в эфире одного из телеканалов.

Так, покупка была совершена у бывшего главы КГГА, экс-депутата "Партии регионов" Владимира Макеенко.

Есть информация, что завтра СНБО собирается ввести санкции против Макеенко и по этой причине эПетр Порошенко решил переписать на себя канал, чтобы его не закрыли.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Напомним, что Тарас Козак стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" - 14 июня 2019 года.

Отметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на ситуацию с санкциями против украинских телеканалов. Так, он сказал, что санкции в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией.

Также мы писали о том, что жена Петра Порошенко, депутат Киевсовета Марина Порошенко отмечала 59-летие. Пятый президент Украины трогательно поздравил жену.

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