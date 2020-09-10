В ТРЦ на Оболони прогремела стрельба [ Редактировать ]
В четверг, 10 сентября, в Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба. В результате инцидента один человек был ранен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В 18:15 в полицию поступило сообщение о стрельбе в торговом центре. На место выехали сотрудники полиции и следственно-оперативной группы Главного и территориального управлений.
Предварительно было установлено, что в ТРЦ между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в мужчину.
25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки инциденту будет дана правовая квалификация.
Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.
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