Охранник супермаркета ударил женщину за отказ надеть маску (видео) [ Редактировать ]
В столичном супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой охранник несколько раз ударил женщину по лицу за отказ надеть в помещении защитную маску.
Его оппонентка также пнула работника магазина ногой, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Отмечается, что во время одного из ударов женщина упала на пол, но быстро поднялась, и конфликт продолжился.
"Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны", - говорится в комментарии Нацполиции.
Ранее сообщалось, что женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску. Также мы писали том, что в супермаркете Киева уволили кассира за отказ обслуживать на украинском языке.
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