В столичном супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой охранник несколько раз ударил женщину по лицу за отказ надеть в помещении защитную маску.

Его оппонентка также пнула работника магазина ногой, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Отмечается, что во время одного из ударов женщина упала на пол, но быстро поднялась, и конфликт продолжился.



"Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны", - говорится в комментарии Нацполиции.

Ранее сообщалось, что женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску. Также мы писали том, что в супермаркете Киева уволили кассира за отказ обслуживать на украинском языке.

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