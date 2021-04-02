В пятницу, 2 апреля, Совет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание, на котором рассмотрят борьбу с контрабандой и введение санкций против "королей контрафакта". Об этом сообщает "Зеркало недели".

По данным издания, заседание начнется в 17:30. На нем СНБО может ввести санкции против граждан Украины, промышляющих поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Основанием для введения санкций могут стать те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по народным депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о законе "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

По словам бывший первого замглавы СБУ Виктора Трепака - начальник Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет:

В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем через границу "пускать" в Европу.

В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводит серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.

Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. На нем были введены санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, и 27 физических лиц - Виктора Януковича и ряда чиновников времен его президентства.

26 февраля СНБО также ввел санкции против десяти силовиков времен Януковича, которые "предали страну".

11 марта на заседании СНБО рассмотрели национализацию предприятия "Мотор Сич" и передачу Черноморского флота России.

2 февраля СНБО ввел персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.