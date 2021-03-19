СНБО ввел санкции против 19 компаний (список) [ Редактировать ]
Источник: СНБО
Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций.
Секретарь СНБО озвучил список компаний, попавших под санкции:
- Геоконект;
- Глобал гео инвест;
- Трансетгео;
- Геопост;
- Геовертикаль;
- Геотаргет;
- Надрапрайд;
- Геофорс;
- Геостенс;
- Надравестгруп;
- Бестоилкомпани;
- Надрапростир;
- Инфогеотренд;
- Эджинмарка;
- Экогазальянс;
- Эпиваленерджи;
- Юнолитоил;
- Профиннафт;
- Бестгеотек.
Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 27 физических лиц "за предательство Украины". Часть из них после Революции Достоинства сбежала в Россию и получила российские паспорта, часть живет в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по внедрению локдауна в Украине.
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