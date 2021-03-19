Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций.

Секретарь СНБО озвучил список компаний, попавших под санкции:

Геоконект;

Глобал гео инвест;

Трансетгео;

Геопост;

Геовертикаль;

Геотаргет;

Надрапрайд;

Геофорс;

Геостенс;

Надравестгруп;

Бестоилкомпани;

Надрапростир;

Инфогеотренд;

Эджинмарка;

Экогазальянс;

Эпиваленерджи;

Юнолитоил;

Профиннафт;

Бестгеотек.

Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 27 физических лиц "за предательство Украины". Часть из них после Революции Достоинства сбежала в Россию и получила российские паспорта, часть живет в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по внедрению локдауна в Украине.