Про ескалацію військової агресії РФ сьогодні говорять у Раді національної безпеки й оборони України, засідання якої тривають саме у ці хвилини. Як повідомив зранку секретар РНБО Олексій Данілов, Радбез здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

Данілов зазначив, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

І щойно стало відомо - Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову на тлі загострення ситуації в Україні. Про це повідомили в Офісі українського президента. Детальніше про це - ви дізнаєтесь у "Подробицях", о двадцятій.