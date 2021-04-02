У РНБО обговорять ескалацію військової агресії РФ [ Редактировать ]
Про ескалацію військової агресії РФ сьогодні говорять у Раді національної безпеки й оборони України, засідання якої тривають саме у ці хвилини. Як повідомив зранку секретар РНБО Олексій Данілов, Радбез здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.
Данілов зазначив, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.
І щойно стало відомо - Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову на тлі загострення ситуації в Україні. Про це повідомили в Офісі українського президента. Детальніше про це - ви дізнаєтесь у "Подробицях", о двадцятій.
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