Війна на Донбасі: ситуація на фронті загострюється [ Редактировать ]
Дедалі загострюється ситуація на фронті. Зранку збройні формування Російської Федерації вже сім разів атакували позиції наших оборонців. Зокрема, в районі Гнутового та Пищевика окупаційні війська гатили з мінометів 120 калібру, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Гаряче було і поблизу Новотошківського, у напрямку Луганська. Одного армійця поранено, йому оперативно надали допомогу. Минулої доби на фронті 13 ворожих обстрілів. На окремих ділянках із застосуванням заборонених мінометів. Двох українських військових поранили. У штабі кажуть: стан бійців задовільний.
по теме
Ворожими обстрілами розпочалася нинішня доба на фронті. Неподалік Світлодарська і Золотого-4 окупанти відкрили вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новгородського зі стрілецької зброї
Російські найманці напередодні 7 разів відкривали вогонь на сході України. Поблизу Пісків та Авдіївки ворог гатив із протитанкових гранатометів, а у передмісті Широкиного з великокаліберних кулеметів
Тим часом на східному фронті за добу зафіксовано сім ворожих обстрілів. Поблизу Зайцевого окупанти вели вогонь із мінометів 82 калібру. У передмісті Світлодарська противник ударив із гранатометів та великокаліберних кулеметів
На фронті за добу зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Неподалік Талаківки та Водяного окупанти атакували з мінометів 120 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
На фронті минулої доби 10 порушень режиму тиші. Російські окупанти атакували позиції Збройних Сил неподалік Водяного, Широкиного, Гнутового та Шумів. Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Авдіївки