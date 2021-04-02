Дедалі загострюється ситуація на фронті. Зранку збройні формування Російської Федерації вже сім разів атакували позиції наших оборонців. Зокрема, в районі Гнутового та Пищевика окупаційні війська гатили з мінометів 120 калібру, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Гаряче було і поблизу Новотошківського, у напрямку Луганська. Одного армійця поранено, йому оперативно надали допомогу. Минулої доби на фронті 13 ворожих обстрілів. На окремих ділянках із застосуванням заборонених мінометів. Двох українських військових поранили. У штабі кажуть: стан бійців задовільний.