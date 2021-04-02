Байден і Зеленський обговорили також ситуацію на фронті

Байден і Зеленський обговорили також ситуацію на фронті. За інформацією нашої розвідки, Росія стягує сили до українського кордону, а на передовій посилилися атаки бойовиків.

За сьогодні уже 14 обстрілів. Причому один із них не по військових. У Красногорівці осколками поранило мирного жителя. Окрім того, поранені двоє армійців. Ворог активно веде вогонь із забороненої зброї. Біля Золотого-4 по українських позиціях бив із мінометів вісімдесят другого калібру, а біля Пищевика та Гнутового навіть сто двадцятого. Гатив також із протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.