У Харкові вибухнув промисловий маслопрес: загинув працівник [ Редактировать ]
Резервуар із соняшниковою олією рвонув на підприємстві в Харкові. Загинув працівник. Ще один, із опіками, у лікарні. Вибуховою хвилею зруйнувало величезний виробничий ангар. Відтак - почалася пожежа.
На території цеху в той момент перебувало п'ять робітників. Щоб приборкати вогонь, рятувальникам знадобилося шість годин. За даними поліції, на підприємстві використовували займисту речовину - гексан. А вибухнув промисловий маслопрес.
Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській обл.:
При гасінні пожежі було знайдено тіло чоловіка працівника цього підприємства 1997 року народження. Ну а також ще один співробітник, він ще до приїзду наших підрозділів він отримав опіки. Попередньо вибух стався в ємкості, далі була зразу ж зруйнована вся споруда, ну і вже та речовина, яка знаходилась в цій цистерні, вона розливалася і горіла.
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