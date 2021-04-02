Резервуар із соняшниковою олією рвонув на підприємстві в Харкові. Загинув працівник. Ще один, із опіками, у лікарні. Вибуховою хвилею зруйнувало величезний виробничий ангар. Відтак - почалася пожежа.

На території цеху в той момент перебувало п'ять робітників. Щоб приборкати вогонь, рятувальникам знадобилося шість годин. За даними поліції, на підприємстві використовували займисту речовину - гексан. А вибухнув промисловий маслопрес.

Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській обл.:

При гасінні пожежі було знайдено тіло чоловіка працівника цього підприємства 1997 року народження. Ну а також ще один співробітник, він ще до приїзду наших підрозділів він отримав опіки. Попередньо вибух стався в ємкості, далі була зразу ж зруйнована вся споруда, ну і вже та речовина, яка знаходилась в цій цистерні, вона розливалася і горіла.