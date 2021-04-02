Олександр Тупицький не з'явився у Печерському суді [ Редактировать ]
Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився на обрання запобіжного заходу. Засідання мало відбутися сьогодні зранку в Печерському суді столиці. Та його перенесли на сьоме квітня. Заставу в сорок п'ять тисяч гривень для Тупицького вимагають у Офісі Генпрокурора.
Окрім того, просять заборонити йому виїжджати з України і утриматися від контактів із працівниками КСУ. Якщо Тупицький не виконає цих настанов, сума застави може значно зрости. Нагадаю, Олександра Тупицького звинувачують у наданні завідомо неправдивих свідчень, підтасуванні доказів і підкупі свідка.
по теме
Справа про погроми на Банковій: на лаві підсудних - сьомий підозрюваний. Печерський райсуд сьогодні відправив під цілодобовий домашній арешт Олексія Бєлковського
Приватну військову компанію екснардепа Семена Семенченка "Донбас Батальйон корпорейшн" СБУ здав колишній боєць формування! Згідно з рішенням Печерського суду, екс-АТОвець Вадим Боровик був членом ПВК,
В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина
Як квадратні метри одночасно опинились у власності різних людей ?
Місцева компанія пробачить користувачам борги за світло в розмірі 29 мільйонів доларів