Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився на обрання запобіжного заходу. Засідання мало відбутися сьогодні зранку в Печерському суді столиці. Та його перенесли на сьоме квітня. Заставу в сорок п'ять тисяч гривень для Тупицького вимагають у Офісі Генпрокурора.

Окрім того, просять заборонити йому виїжджати з України і утриматися від контактів із працівниками КСУ. Якщо Тупицький не виконає цих настанов, сума застави може значно зрости. Нагадаю, Олександра Тупицького звинувачують у наданні завідомо неправдивих свідчень, підтасуванні доказів і підкупі свідка.