У київському зоопарку випустили пеліканів на озеро [ Редактировать ]
Весняний сезон стартував у столичному зоопарку. На озеро випустили рожевих пеліканів. Із будинку, де зимували птахи, їх вивезли вантажівкою.
А коли відчинили двері машини, пелікани буквально вистрибували на воду. У столичному зоопарку живе 9 рожевих птахів. Трьом із ним понад пів сотні років.
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