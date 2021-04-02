Тихе свято. Християни західного обряду цієї неділі відзначатимуть Великдень. Уже другий рік - в умовах пандемії коронавірусу.

Які обмеження діятимуть під час свят у Німеччині, Франції та Іспанії - розкаже Тетяна Логунова.

Більше ніж уп'ятьох не збиратися і бажано не подорожувати. Відсвяткувати Великдень тихо - німців закликала Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Це свято має бути спокійним. У дуже вузькому колі, з мінімальною кількістю контактів. Прошу вас відмовитися від мандрівок, які не є вкрай необхідними.

До святкувань готуються і німецькі священнослужителі. Багато церков вирішили проводити великодні служби в онлайн-форматі. Утім, є й ті, що запрошують вірян до храмів, за умови дотримання суворих санітарних правил.

Олівер Корнеліус, священник:

Кожен, хто прийде на службу, на вході до церкви повинен буде залишити свої контактні дані. І увесь час бути в захисній масці. Співати в церкві буде заборонено. Необхідно дотримуватися і соціальної дистанції. Ми позначили місця, які люди зможуть зайняти. Зможемо прийняти щонайбільше вісімдесят вірян.

Незважаючи на заклики Ангели Меркель, десятки тисяч німців гайнули на великодні канікули до Іспанії. Де теж посилили карантинні обмеження. Відтепер місцеві й туристи зобов'язані носити маски всюди. Навіть на пляжах.

Усьому є межа. Чи треба бути обережними? Так. Але це вже занадто. Ми не можемо жити нормальним життям.

Носіння маски на пляжі те саме, що носіння маски на вулиці. Це не викликає незручностей. Тим більше зараз, коли кількість хворих зростає.

Іспанців теж просять не подорожувати країною і не збиратися великими компаніями. Скасували і проведення традиційних великодніх процесій.

Це сумний великодній тиждень. Бо вже два роки поспіль ми святкуємо його в умовах пандемії. Але я намагаюся буде терплячим і вірити, що Бог все владнає.

В очікуванні локдауну, Великдень зустрічатимуть французи. Одразу після свята в країні запровадять жорсткий карантин - уже втретє за рік. Кілька тижнів не працюватимуть школи і дитячі садки, закриються всі магазини, окрім продуктових, а громадянам дозволено буде пересуватися лише в радіусі 10 кілометрів від дому. На всій території країни діятиме ще й комендантська година з сьомої вечора до 6 ранку.