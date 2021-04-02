Президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины в вопросе обретения членства в НАТО. Об этом шла речь во время его первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как рассказали в ОП, американский президент выразил поддержку прогресса Украины на пути к членству в НАТО.

Зеленский, со своей стороны, отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО будут полезными всему Североатлантическому альянсу.

Вместе с тем украинский президент лично пригласил Байдена на учредительный саммит Крымской платформы.

"Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупации Крыму и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", - сказал Зеленский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.

Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".