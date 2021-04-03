Иран "накрыла" четвертая волна пандемии коронавируса [ Редактировать ]
Иран столкнулся с четвертой крупной волной пандемии COVID-19. О начале четвертой волны объявили в двух из 32 провинций страны - Альборз и Илам.
Еще семь провинций, включая Тегеран, находятся на грани, сообщает Al Jazeera.
"Мы можем столкнуться с этой волной и в других провинциях. Поэтому нам нужно быть осторожными", - отметил президент страны Хасан Рухани.
Возобновление случаев заболевания, которое, по словам представителей здравоохранения, вскоре будет сопровождаться резким увеличением числа госпитализаций и смертей, произошло через две недели после Новруза, иранского нового года.
За Новрузом следуют длительные праздники, во время которых иранцы традиционно путешествуют, в основном, в живописные провинции на севере, недалеко от Каспийского моря, и навещают семью и друзей.
Всего в Иране зафиксировано более 1,9 миллиона случаев коронавирусной болезни. Около 63 тысяч человек погибли, что является самым большим числом погибших от COVID-19 в регионе.
Ранее сообщалось, что в Польше реализовывается "черный сценарий" пандемии коронавируса.
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