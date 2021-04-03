Як Дія City забезпечить найкращі умови для ведення IT-бізнесу в Україні та впровадить механізми захисту від "маски-шоу" - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров детально розповість про проєкт під час онлайн-презентації у понеділок, 5 квітня. Зареєструватися та доєднатися до онлайн-події може кожен.

"В Україні IT-сектор зростає щороку. І це супер. Держава не бралася регулювати цю сферу, і не потрібно цього робити. Але чи достатньо цього темпу? Скільки ви знаєте світових брендів, які щомісяця з'являються в Україні? Скільки українських стартапів щомісяця вистрілюють у нашій країні? Вони є. І ми ними пишаємося. Вони герої. Але чи потрібно більше? Чи достатньо ВВП на душу населення в $3000, коли в Польщі $15 000 +, в Словаччині $19 000, США $65 000+? Ми придумали проєкт Дія City, щоб створити одну з найкращих податкових систем у світі, лібералізувати трудові відносини, захистити українські та міжнародні стартапи від наїздів правоохоронців. Всього кілька кліків - і ви в Дія City. Автоматично. Платіть низькі податки і розвивайте компанію. Без прив'язки до території", - розповідає про проєкт Михайло Федоров.

Резиденти Дія City сплачуватимуть "в білу" у 5 разів менше податків, отримають можливість реалізувати свій стартап, захист від перевірок, а IT-фахівці - фактично фриланс з гарантіями. Про те, як працюватиме віртуальна країна Дія City, розкажуть:

- Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації;

- Олександр Борняков, заступник міністра з питань розвитку IT.

Про свій досвід, плани та очікування від Дія City під час презентації розкажуть представники індустрії:

- Дмитро Швець, CEO Reface;

- Максим Слободянюк, засновник Nika Tech Family;

- Олександр Кохановський, засновник Natus Vincere (NAVI).

Під час заходу спікери розвінчають міфи та хибні інтерпретації, які виникли в IT-спільноти навколо концепції Дія City. Дізнайтесь про проєкт з перших вуст.

Презентація відбудеться 5 квітня 2021 о 14:30. Реєструйтесь для участі в заході. Отримати лінк на трансляцію можна за посиланням.

Про проєкт

Дія City - це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Його резиденти отримають: зменшення у 5 разів податкового навантаження порівняно з чинним загальним оподаткуванням, додаткові механізми захисту бізнесу та інтелектуальної власності, можливості для венчурного інвестування, гнучкі умови праці.