РНБО запроваджу санкції проти ТОП-контрабандистів - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
"Чорна п'ятниця" повернулася! Після двотижневої перерви Радбез знову зібрався на Банковій. І вже традиційно роздав чергову порцію санкцій. Цього разу до чорного списку потрапила, як її назвав президент, золота десятка українських ТОП-контрабандистів.
Володимир Зеленський, президент України:
Передусім мова про контрабанду це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав держбюджет України з них 100 млрд внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи, майно осіб які за даними РНБО і СБУ можна назвати ТОП-десяткою української контрабанди.
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