Не менше політичних пристрастей цього тижня було і за 600 кілометрів від Прикарпаття - в самій Раді.

Депутати попри карантин зібралися одразу на три позачергові засідання. В один день. При чому третина обранців прийшла без масок!

Традиційно голосували, сперечалися і штовхалися. Та навіть кидалися звинуваченнями у... нетверезості.

Щодо усього цього політичного фарсу напрошувалось одне питання : а навіщо збирались?

Вони перервали карантин, аби прийти сюди. І за день одним махом провести ТРИ позачергові засідання. Дійові особи цього політичного дійства - відомі. Сцена - теж: зала під куполом.

Отож, ДІЯ ПЕРША. ВІЙСЬКОВО-ДИПЛОМАТИЧНА.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми назвали війну війною. Ми чітко написали не шукаючи за вербальними формами "російська агресія" і так далі. Ми назвали що це російсько-українська збройна агресія, де агресор є Російська федерація.

Постанова з тими ж закликами, що й завжди. До Росії - припинити бойові дії на Сході України, до світу - посилити тиск на Москву.

Григорій Немиря, народний депутат, "Батьківщина":

Здається іноді що депутати Верховної Ради використовуються як дипломатичні меблі, а Парламент перетворюється на джерело паркетних заяв. Не можна паркетними дипломатичними заявами підміняти реальну дипломатичну роботу.

І хоч документ підтримали майже всі фракції, ще й конституційною більшістю, в опозиції переконані: самих слів замало.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Парламент в прошлом созыве, да уже и в этом понапринимал уже с десяток таких постанов. Это никакого отношения не имеет к реальному умиротворению, завершению войны, примирению. Переговоры надо проводить и надо добиваться мира. А любые постановы - это чисто политические действия, имитация как бы деятельности, но без какого-то конкретного результата.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Є речі, на які держава має реагувати негайно. По-перше, необхідно для того щоби нарешті була задіяна контр-снайперська складова. Ми маємо відповідати на будь-який обстріл наших позицій.

ДІЯ ДРУГА. ЕКОНОМІЧНА.

Від держави - 8 тисяч, і ще бонус зверху докине місцева влада. Якщо зможе. Підприємці "червоних зон" таки отримають карантинні виплати.

307 зелених кнопок - і бейбі-бокси знову купуватимуть через систему "Прозоро". А їхню остаточну вартість визначить аукціон.

А ось за інші законопроєкти так одностайно не голосували. "За" вже традиційно тисли "Слуги", "Довіра" і "За майбутнє". Цього вистачило, щоб розблокувати велику приватизацію, яку раніше поставили на паузу через пандемію.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Це і наповнення бюджету, і це важлива економічна реформа, маємо державну власність передавати в приватні руки, які будуть їй давати раду.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Все залежить від менеджменту і від контролю, якщо держава в особі конкретних менеджерів не може забезпечити контроль, то це не означає, що держава має позбуватись за безцінь. Розмови про те, що ми відкриваємо велику приватизацію, в умовах кризи, в умовах коли на наші державні ринкові активи не має ринкової ціни, це злочин.

Уже одну зроблену помилку з приватизацією "Слуги" таки визнали. І вирішили знову написати список заборонених до продажу держпідприємств, який самі ж скасували.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":

Час збирати каміння. Каміння, яке в принципі вельми справедливо летіло в нас з різних сторін. Я персонально приношу свої вибачення. У нас є можливість виправити цю помилку і прийняти новий перелік.

У новому переліку серед іншого "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Енергоатом", "Укренерго", Чорнобильська АЕС, "Укркосмос"... Та цього замало! Має бути більше, та список чомусь схуд у кілька разів. До другого читання обіцяють доповнити.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Так що наші газові сховища тепер будуть з молотка продавати? Чому такий закон? Це категорично недопустимо. І тут все що стосується продовольчої безпеки - дається на продаж, всі наші транспортні засоби, два наших національних банки, мається на увазі державних.

ДІЯ ТРЕТЯ. ПОЛІТИЧНА. ОСТАННЯ.

"Кіно" під купол принесли правоохоронці. Звітують про події на Банковій. Акція - спланована, про провокації знали за декілька днів, уже вручили 7 підозр.

Ігор Клименко, голова Нацполіції України:

Щодо свастики, яку намалювали на стіні Офісу Президента. Символ справді з'явився вже після завершення акції о 23:35 і ми встановили цю особу.

Та зовсім інша "особа" хвилювала нардепів не менше.

Володимир Ар'єв, народний депутат, "Європейська Солідарність":

СБУ займається розмальованими дверима і вибитими шибками. У мене одне лише запитання: а у вас немає інших справ? У нас за кілька днів може прийняти присягу народного депутата громадянин Російської Федерації. То може ви ним займетеся?

Йдеться про кандидата-переможця на довиборах на окрузі в Донецькій області.

Іван Баканов, голова Служби безпеки України:

Займаємось ми всіма. Аксьонов, всі працюють з Аксьоновим, не переживайте.

Шквал критики від опозиції. Та схвальні відгуки від монобільшості. Так реагували на постанову про засудження подій на Банковій. "Обмін люб'язностями" переріс у штовханину. І політичне дійство перетворилася... на трагіфарс!

Давайте стосунки за межами Верховної Ради з'ясовувати за допомогою двобою.

Конфліктували нардепи "Європейської Солідарності" та "Слуги". Дійшло до звинувачень у... нетверезості.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У першому ряді сидить нетвереза людина. Провести зараз на алкогольний тест народного депутата на прізвище "Ш".

Ні, це неправда. Я вже казав! - А ви можете здати аналіз? - Само собою.

А от інші дискусії - внутрішньопартійні - точилися всередині "Голосу" кілька останніх тижнів. Половина фракції навіть заяву написала з вимогою переобрати керівництво політсили. Та це не "розкол", - запевняють у "Голосі".

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Тут, знаєте, звичайна криза росту, що є добрим і поганим одночасно.

Посперечатися під куполом і понатискати на кнопки наступного разу депутатам випаде нагода 13 квітня.