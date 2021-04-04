Цього тижня Україна ще ближче підійшла до карантинного колапсу. Ми побили усі можливі антирекорди: найбільша кількість хворих від початку пандемії, максимум госпіталізацій і... смертей.

Вперше в історії медики зафіксували більше 35000 викликів швидкої за день! Лікарні - переповнені, біля приймальних відділень - черги зі "швидких". У Сумах, де ситуація одна з найгірших: людям навіть заборонили гуляти в парках. Від завтра найсуворіший карантин введуть у Києві.

До чого нам усім готуватися, і коли вся країна перетвориться на червоний бункер?

Локдаун - близько!

Боже упаси! А куда людям ходить?! Весна на улице!

Яких обмежень чекати українцям, як обмежують європейців, та чи на довго зупинять країну?

Ми з нетерпінням очікуємо, коли це все закінчиться.

Майже 20 тисяч хворих щодоби! Це найбільше за весь час пандемії. І кількість смертей теж найбільша... І це при тому, що кількість тестувань в Україні одна з найнижчих в Європі. Тож всі антирекорди - це лише офіційні дані. Реальне ж число ще вище! У Національній академії наук та МОЗ прогнозують: далі буде гірше!

Тож порятунок - локдаун! Уже десять українських областей та столиця почервоніли. Та й це ще не все - подекуди суворий карантин стане ще суворішим. Відзавтра зупиняють Київ!

Метро - це серце столиці!

А ще - осередок заражень!

Станція метро "Золоті Ворота" - тут перехід на "Театральну". Зараз у Києві година пік, більшість офісних працівників повертаються додому. І саме тут чітко зрозуміло, чому метро варто закрити.

Сотні людей щохвилини переходять з перону на перон, зі станції та станцію - і створюють тисняву. Всі у масках, втім - жодної дистанції. Та й маски в багатьох "за для галочки" - під носом. Та вже з понеділка підземка стане не для всіх! Зрештою, як і весь наземний транспорт. Вхід - лише за перепусткою.

Виглядає ця спецперепустка отак (показує).

А щоб її отримати, треба звернутися в департамент транспорту міськради. На документі має бути мокра печатка та підпис керівника. Та право не неї матимуть не всі! А лише працівники стратегічно важливих підприємств - медики, військові, рятувальники, соціальні працівники... Кількість - обмежена. Минулого локлауну їх видали менше, ніж півмільйона.

Олена, військовослужбовця:

У нас є окремий спецпідрозділ який займається отриманням спецперепусток. Я сподіваюся, що так. Якщо ні, як було напередодні, я ходила пішки півтори години.

До речі, поїздка за перепусткою - карантинна реальність не лише столиці, а й Львова, Миколаєва. Тож вочевидь, що ходити пішки доведеться багатьом, та більшість людей - яких ми опитали, транспортний ліміт... підтримують!

Я как би із дому работаю лично мне в єтом плане повезло - я блогер.

Я працюю в державному політехнічному музеї і я буду працювати дистанційно.

Дистанційна робота одна з умов локдауну. Олеся - комунікаційна менеджерка. Від понеділка вона з колегами переходить у віртуальний простір. Тепер працюватиме в компанії домашньої рибки.

Олеся Діденко, комунікаційна менеджера:

Онлайн дуже зручно робити все. Тобто є комп'ютер, є телефон, ти можеш там спілкуватися якось зі всіма.

Підприємства мають перевести всіх, кого можна, на роботу з дому, або ж відправити у відпустку.

У цьому київському офісі з півсотні рекрутерів, і в цих кабінетах вони шукають айтішникам роботу. Та від понеділка тут залишиться лише... бухгалтер. Офіс зачинять. Підприємці кажуть: ефективність роботи, звісно, впаде, втім іншого виходу нема.

Дмитро Овчаренко, підприємець:

Команди спрацьовані і яка різниця - працювати звідти чи віддалено коли люди тут працювали там на каву разом вийшли поспілкувалися там ще щось. А коли ти віддалено в тебе що - теща, собака, діти дружина.

Знайомтесь, це - Давід і скоро його мама залишиться з ним сам на сам на карантині.

Марина Григорян, мама:

Страшне! Особливо коли ти сидиш друкуєш в ноутбуці і просто до тебе ззаду підбігає дитина випригує на тебе і кожні дві хвилини: мама я хочу в туалет, я хочу їсти.

Бо ж не тільки офісні працівники сидітимуть удома. А ще - їхні діти. Школи та дитсадочки закривають. І якщо у Львові працюють чергові групи в дитсадках, то в Києві вони не працюватимуть взагалі. І для батьків це - проблема. А особливо для тих, хто на дистанційку перейти не може!

Марина Григорян, мама:

У нас бабусі працюють тато працює, няню брати не вигідно тому що виходить няня і не хоче через карантин а по друге няні беруть за день більше ніж я заробляю.

Дитина в цей час має бути вдома, не на свіжому повітрі.

До речі, "свіже повітря" - ризик-фактор не менший за метро чи заповнену маршрутку. Бо щойно пригріло сонце, як натовпи людей пішли грітися, дихати у парки та на вулиці. Та так активно, що в Сумах парки - закривають! У столиці поки ні.

А це пішохідний міст - нове туристичне місце, куди всі приходять за краєвидом і селфі. Сьогодні тепла погода. Тож у вечірній час тут пройти ніде.

Від кількості охочих прогулятися - міст аж дрижить під ногами. І схоже, нікого тут не лякає ані статистика, ані можливість заразитися.

Вопше не возможно заразиться - свєжий воздух.

Йому треба вигулюватися два раза на день. Тому він проти.

Якщо закрити парки то другі місця на вулиці вони будуть переповнені людьми.

Та вулиці переповнені і з відкритими парками! Ось вечірнє відео зі столичного "місця молодіжних тусовок" на Подолі. Ані масок, ані дистанції - лише... танці!

Хоча за таке має бути штраф! Як каратимуть і на скільки - розповім згодом, а поки ще трохи про заборони.

Ресторани працюватимуть лише "на виніс". І так - у всіх червоних регіонах. Але десь - дозволено працювати салонам краси і спортклубам, десь - вони на замку.

Та українцям не варто нарікати на обмеження! У Європі сьогодні католицький Великдень - це свято суворого режиму.

Великими компаніями не збиратися, про подорожі - забути. Такі вони, пасхальні веселощі європейців. Бо коли на кону здоров'я - не до гучних святкувань.

Це сумний Великодній тиждень. Але я намагаюся буде терплячим і вірити, що Бог все владнає.

А Французам стане ще сумніше, бо з наступного тижня там, як і в Києві, закривають школи, садки, крамниці, ресторани... Більше того, далі 10 кілометрів від'їхати від дому буде не можна. А ще - по всій країни введуть комендантську годину від сьомої вечора до 6 ранку...

До речі, а чи можлива комендантська година в нас? Бо цього тижня про це говорили багато... Ні, поки не можлива. Бо запровадити її може лише Парламент, і для цього потрібно оголосити надзвичайний стан! Як це зробили у Молдові - аж до літа!

Та відволічемося від нашої та європейської карантинної дійсності - на ізраїльську. Ситуацію там можна назвати "вперед - у доковідне минуле!" Провакцинована країна знімає обмеження! Неймовірно, але ковідні відділення в лікарнях закривають, бо їм бракує пацієнтів.

На ізраїльських вулицях майже, як в Києві чи Одесі. Тільки причина - інша. Люди відпочивають у парках та на пляжах, ходять до торгових центрів, сидять в ресторанах...

Леслі Александер Берґер, пенсіонер:

Чули, що в Європі та Англії ситуація гірша, дуже шкода. Та ми раді, що змогли досягнути свого результату.

Для України такий результат - поки далека перспектива. Бо вакцинованих у нас - лише близько трьохсот тисяч людей. Цього катастрофічно мало. Тож поки наш порятунок - карантин.

Щоправда, проти нього повстають! Це - сьогоднішній ранок на миколаївському ринку! Торгівці вийшли на роботу всупереч забороні і вигнали з базару правоохоронців!

Але заради справедливості - такі протести не лише в Україні. У Європі теж опираються обмеженням. Ось такою була ніч у швейцарському містечку.

Та все ж, аби нашим людям не кортіло влаштовувати повстання або розслабитися, як щепленим ізраїльтянам, я нагадаю про штрафи.

34 тисячі гривень штрафу випишуть офісам, які не пішли на карантин. Водії, які перевозитимуть пасажирів без спец-перепусток змушені будуть відрахувати з кишені 17 тисяч гривень. А гаманець будь-кого, хто ходитиме без маски в громадських місцях може полегшати на 255 гривень.