Перемир'я на Донбасі, кредити МВФ та пенсійна реформа: Юрій Бойко прокоментував соціально-політичну ситуацію в Україні [ Редактировать ]
Наскільки небезпечна ситуація на кордонах України і як найшвидше зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі, ми запитали у лідера опозиції Юрія Бойка.
Юрій Бойко співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"
РОЗСТРІЛЯНЕ ПЕРЕМИР'Я: ЯК ВІДНОВИТИ СПОКІЙ НА ДОНБАСІ?
Однозначно надо переходить к прямым переговорам с руководством Российской федерации для того чтобы восстановить перемирие, которое было в прошлом году. Это первый этап. Потому что когда стреляют, лучше договариваться, чем стрелять, а сегодняшняя ситуация - она очень опасна и надо немедленно прекращать, поскольку надо переходить к переговорам и договариваться.
ЧИ ВИЖИВЕ УКРАЇНА БЕЗ КРЕДИТІВ МВФ?
За прошлый год наши заробитчаны, наши люди из-за границы переслали 12 млрд долларов, а МВФ дал в районе 3. То есть наши люди больше дали в экономику, и надо прекратить заниматься займами, а заниматься реальным сектором, своей экономикой - своими предприятиями, и вот туда делать упор, а не на поиски очередного кредита, что собственно и так у нас уже превысил государственный долг все мыслимые размеры.
НАСКІЛЬКИ ДІЄВА ПЕНСІЙНА РЕФОРМА?
Не было никакой реформы. Было завуалировано стремление увеличить пенсионный возраст, потому что был дефицит Пенсионного фонда. Заниматься как раз надо открытием новых рабочих мест и повышением зарплаты, а не издевательства над людьми, с тем, чтобы придумать какой-то страховой стаж, какие-то еще бюрократические зацепки для того, чтобы просто не платить им пенсии. Мы считаем, что пенсионная реформа в том виде, в котором она была придумана, с этими всеми страховыми стажами - она должна быть отменена.
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