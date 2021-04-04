В борьбе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" власть продолжает репрессии и фабрикацию уголовных дел

30 марта представители СБУ и ОГП провели 20 обысков у членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и активистов общественного движения "Украинский выбор - Право народа"