Росія знову скалить зуби і організовує масштабні військові навчання біля кордонів з Україною. А ще стягує додаткові батальйони у Крим. Захід у відповідь привів всі американські війська в Європі у повну бойову готовність. Та оголосив про термінове засідання НАТО.

Такого небезпечного тижня, який експерти вже встигли охрестити новою хвилею холодної війни, цьогоріч ще не було.

Не спокійніше і на самому Донбасі. Ворог навідріз відмовився припинити вогонь з 1 квітня. І за даними ОБСЄ, стягнув до лінії розмежування десятки танків та "градів". А щоб приховувати порушення - регулярно збиває безпілотники.

Наші позиції бойовики щодня обстрілюють із забороненої зброї. Є загиблі та поранені. Про те, що Росія стягує до кордонів війська, а на окупованих територіях відпрацьовує наступальні дії, - з трибуни парламенту цього тижня говорив і Руслан Хомчак.

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України: