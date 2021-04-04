Загроза військового вторгнення: Росія стягує війська до кордонів з Україною [ Редактировать ]
Росія знову скалить зуби і організовує масштабні військові навчання біля кордонів з Україною. А ще стягує додаткові батальйони у Крим. Захід у відповідь привів всі американські війська в Європі у повну бойову готовність. Та оголосив про термінове засідання НАТО.
Такого небезпечного тижня, який експерти вже встигли охрестити новою хвилею холодної війни, цьогоріч ще не було.
Не спокійніше і на самому Донбасі. Ворог навідріз відмовився припинити вогонь з 1 квітня. І за даними ОБСЄ, стягнув до лінії розмежування десятки танків та "градів". А щоб приховувати порушення - регулярно збиває безпілотники.
Наші позиції бойовики щодня обстрілюють із забороненої зброї. Є загиблі та поранені. Про те, що Росія стягує до кордонів війська, а на окупованих територіях відпрацьовує наступальні дії, - з трибуни парламенту цього тижня говорив і Руслан Хомчак.
Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України:
РФ здійснюють поступове нарощення військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході і на півдні, що в сукупності з наявними та розгорнутими силами поблизу державного кордону з Україною створює військову загрозу державі. Розгорнуто угруповання російських окупаційних військ противника 1 і 2 армійські корпуси у складі 14 бойових бригад, полків та підрозділів забезпечення чисельність більше 28 тис осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ.
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