Бойко перемагає: у Болгарії на виборах лідирує партія прем'єра [ Редактировать ]
У Болгарії пройшли парламентські вибори. За даними екзитполів, політсила чинного прем'єра Бойка Борисова набрала 25% голосів. Очільник уряду вже заявив, що шукатиме союзників, щоб сформувати стабільну коаліцію.
Позиції партії та її партнерів по більшості - націоналістів торік істотно похитнулися - через корупційні скандали. Офіційні результати виборів, як очікується, мають оголосити у вівторок.
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