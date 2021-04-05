На Донбасі на військових напали дитячим літачком із вибухівкою [ Редактировать ]
Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати території на передовій. На вихідних бойовики запустили у бік позицій ЗСУ дитячий літачок, начинений вибухівкою.
Коли військові намагались підтягнути його гаком той здетонував. Минулося без потерпілих.
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