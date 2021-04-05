Нові домівки до прильоту лелек змайстрували енергетики Рівненщини. Так хочуть уберегти птахів від уражень струмом, а мережі від пошкоджень. Адже чорногузи на електроопорах вимощують свої гнізда. Вони падають й обривають дроти, знеструмлюючи цілі села. Про лелече "квартирне" питання - розкаже Сніжана Сидорук.

Село Вілля. Глибинка рівненського Полісся. Щороку сюди додому повертаються до пів сотні лелек. Птахи звикли жити поблизу людей. І місцеві з нетерпінням їх чекають, адже сусідство з буслами - гарна прикмета.

Микола Рудик, житель села Вілля:

Все життя вони тут, скільки я помню живуть. Раніше на хатах сиділи. Солом'яні криши були, то вони сиділи на хатах, а зара вже сидять на цьому на дротах.

Лелеки останніми роками облюбували електроопори. Ось на цій родинне гніздечко облаштовували не один рік. Потрудились на славу намостили гілочок, трави і глини на пів тисячі кілограмів. І такі важкі кубла, кажуть енергетики, запросто можуть обвалитися.

Анатолій Кондратюк, начальник району електричних мереж ПРАТ "Рівнеобленерго":

Тут було останній раз було десь три неділі назад падіння кубла лелеки, яке призвело до обриву проводів і до обезточення споживачів цього села Для того, щоб не загинули люди, не сталось нещасних випадків - виключаємо лінію високовольтну.

Щоб уникнути аварійних ситуацій - енергетики роблять лелекам ремонт. Для цього старе гніздо розбирають.

Та переносити насиджену буслами домівку не можна, кажуть зоологи. На новому місці птахи не житимуть. Тому фахівці замість знесеної облаштовують іншу, сучасну, лелечу оселю. Для цього над стовпом монтують металевий каркас, а потім його вимощують гілочками зі старого гнізда.

Руслан Бабчук, майстер розподільчих мереж ПРАТ "Рівнеобленерго":

Демонтували на землю старе кубло, встановили і підняли назад частинки, так сказати гнізда. Щоб навіть лелека не здогадався, що ми там щось ми були присутні. Вони повинні там поселитися і жить.

Такі модернізовані оселі - цілком безпечні для пернатих, запевняють фахівці. В оновлених гніздах лелеки не травмуються. А в домівках селян не зникає світло, бо лінії електропередач не рвуться. Від падіння важезні кубла тепер захищають міцні штучні платформи.

Олександр Лук'янюк, заступник технічного директора з розподільчих мереж ПРАТ "Рівнеобленерго":

Життя заставило нас іти на зустріч природі. У тому році порядку 50 гнізд встановили, і вже даже є в Дубровицькому районі, десь 70%, що вони поселяються і виводять потомство. І зараз цю практику ми, канєшно, продовжуємо. Зараз вони вже прилетіли. Відповідно ми вже не будем чіпать.

Такі гніздові платформи рівненські енергетики встановлюють уже два роки. Їх виготовляють самотужки. А доки трудились над ними у Віллі, на околицю села злетілися майже пів сотні лелек. Ймовірно, саме на них цьогоріч чекає новосілля.