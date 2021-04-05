Минобороны в результате серии тендерных процедур отдало несколько господрядов по организации питания для военных компании "Войсксервис-волонтер". Общая стоимость контрактов достигает почти 6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данный платформы публичных закупок "Prozorro".

Компания стала абсолютным фаворитом продуктовых закупок оборонного ведомства, несмотря на множество скандалов и даже уголовные производства по фактам вероятной причастности к отмыванию бюджетных средств.

Согласно данным волонтеров, ООО "Войсксервис-волонтер" кормит украинских военных "как животных" и после победы в очередном многомиллиардном тендере поставляет на передовую гнилые, перемерзшие овощи, фрукты и арабскую курятину наихудшего качества.

"При этом травят замполитов бригад, чтобы это все принимали. Если не принять сразу, возникают неудобства, потому что замена продуктов - это время, а кормить людей нужно уже сегодня, и штрафы для этих подонков не страшны.

...Оказывается, эта шарашкина контора позволяет себе такие вещи системно и часто. Кормит мусором в районе ООС и не только...

Если министерство устраивает, что военных так кормят, и они допускают таких крыс в ВСУ, которые те используют как кормушку, то давайте мы тогда сделаем компанию известной и будем требовать, чтобы министерство разработало и внесло изменения в нормативные документы, чтобы вот такие монополисты-мудаки НЕ имели возможности зарабатывать на ВСУ или кормили наших военных достойно, как положено, и более того - прекратили давить на военных", - пишет волонтер Алена Шевцова, публикуя фотографии испорченных продуктов.

Из открытых источников известно, что СБУ подозревает ООО "Войсксервис-волонтер" в хищении около 300 млн грн на питании для детей - чернобыльцев.

Кроме того, как сообщали "Наши гроши" в интересах "Войсксервис-волонтер", Минобороны регулярно выбрасывает с тендерных аукционов более выгодные ценовые предложения от других участников.

Основал компанию в 2016-ом киевлянин Сергей Ветер. Уставный фонд фирмы насчитывает всего 35 000 гривен.

Уже в 2017-ом "Войсксервис-волонтер" получила от армии и Нацгвардии подрядов на 49 млн грн, а уже в 2018-ом увеличил эту сумму в 40 раз - до 2 млрд грн: 1 млрд гривен на услуги по организацию питания и еще около миллиарда на поставку продуктов питания.

Примечательно, что в тендерах, не связанных с Минобороны, эта компания никогда не побеждала.