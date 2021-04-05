На шахті у Волинській області обірвався ліфт. Постраждали дев'ятеро гірників усі вони в лікарні. В чоловіків забої та легкі переломи, повідомив міський голова Нововолинська, де розташована копальня.

Він зауважив, що ситуація під контролем. Сьогодні обласне Управління Держпраці розпочинає службову перевірку у зв'язку з надзвичайною подією. Також своє розслідування проведуть правоохоронці.