На Волині у шахті обірвався ліфт із гірниками [ Редактировать ]
На шахті у Волинській області обірвався ліфт. Постраждали дев'ятеро гірників усі вони в лікарні. В чоловіків забої та легкі переломи, повідомив міський голова Нововолинська, де розташована копальня.
Він зауважив, що ситуація під контролем. Сьогодні обласне Управління Держпраці розпочинає службову перевірку у зв'язку з надзвичайною подією. Також своє розслідування проведуть правоохоронці.
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