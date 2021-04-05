Євросоюз пообіцяв Україні підтримку [ Редактировать ]
Євросоюз і надалі підтримує Україну на тлі російської агресії. Про це заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель.
На твіттер-сторінці він написав, що мав переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час розмови європейський дипломат запевнив: Євросоюз пильнує безпекову ситуацію на кордоні й непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Також Боррель запросив Кулебу на засідання ради ЄС, яке відбудеться 19 квітня.
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