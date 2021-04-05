В субботу, 3 апреля, в селе Круглик Обуховского района Киевской области молодой парень жестоко убил мужчину, который пригласил его в "гости" для интимного "массажа". Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Меньше суток понадобилось полицейским Киевской области, чтобы установить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и уже находится в изоляторе временного содержания. Но, к сожалению, это не вернет мужа и отца осиротевшей семье.

Больше подробностей гей-трагедии сообщает пресс-служба областной полиции. 41-летний житель столицы познакомился в Telegram-канале для ЛГБТ с 25-летним парнем и договорился с ним об интимной встрече за 500 гривен. Своего нового знакомого он пригласил к себе на дачу под Киевом и забрал его на своем автомобиле.

Уже находясь в гостях, проститут передумал заниматься сексом с клиентом. Вооружившись отверткой, он выждал когда хозяин дома повернется к нему спиной, и нанес ему 15 ударов. Взяв на кухне нож, он добил мужчину. После этого злоумышленник взял деньгами убитого, его мобильный телефон и скрылся.

Полицию вызвал сосед убитого мужчины. Увидев его автомобиль возле дома, он попытался ему позвонить, однако абонент находился вне сети. Зайдя к другу, мужчина увидел его труп с ножом в спине и позвонил в "102".

Следователи, которые прибыли на вызов, быстро вычислили злоумышленника. Как оказалось, в доме жертвы работала система видеонаблюдения, которая зафиксировала момент убийства.

Убийцу задержали, по месту его жительства в столице правоохранители изъяли похищенные вещи. На допросе 25-летний парень признался, что просто хотел взять деньги у своего нового знакомого и сбежать. Однако тот отказался платить вперед. Испугавшись перспективы "интима", он решился на убийство.

Убийца предстанет перед судом по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство из корыстных побуждений". Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом. Как оказалось, родного отца ради наследства "заказал" сын. Парень обиделся, что папа отказался дать ему денег на шикарную свадьбу.