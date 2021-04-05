На передовій встановилося відносне затишшя. Минулої доби бойовики один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. З гранатометів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь неподалік Південного. Втрат в українському війську немає. Наша знімальна група побувала на передових позиціях армійців у передмісті Донецька.

На горизонті зруйнований Донецький аеропорт, а навпроти, в зоні прямої видимості - ворожі вогневі точки. Але вдень бойовиків побачити майже неможливо - ховаються. Це передові позиції неподалік Авдіївки. Іноді з боку супротивника лунають поодинокі постріли.

Що це, та куди цілять ворожі сили - зрозуміти складно. Над головою принаймні не свистить. А от днями на цій ділянці фронту був потужний бій. Зайнялися навіть вологі від постійних дощів зарості.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зранку почали і тривало цілий день, тут ось все позаймалось.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Під час обстрілу супротивник спровокував загоряння сухої трави - видимість стала добра, але краще, щоб була трава.

Водночас бойовики активно застосовували важкі калібри.

Позивний "Партизан", військовослужбовець Збройних сил України:

Почалося це о 7 ранку і тривало десь до обіду, як мінімум. Ще і потім було. У нас тут лише стрілкотня була. А так там "гасились" - мінометний обстріл був...82, 120 накривали. - Як часто таке буває? - Такого давно не було.

Дошкуляє бійцям і бруд під ногами. Спочатку від талого снігу, тепер від рясних дощів - чорнозем перетворився на суцільне багно.

Хлопці вже жартують, що вони не просто піхотинці, а "морські піхотинці", бо більшість відстані ти по цих окопах не ходиш - а плаваєш у рідкій багнюці.

Та армійці кажуть: не можеш розв'язати проблему, розслабся - і отримуй задоволення.

Лікувальні ванни. Так що можна радуватись.

Та навіть за таких складних умов наші військові вміють змусити супротивника швидко рухатися.