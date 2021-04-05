Хворих щодня більше, ліжок і кисню - менше. Лікарні Хмельниччини стрімко наближаються до межі заповненості. Не чекаючи рішення уряду, регіон вирішив від 7 квітня перейти в режим обмежень "червоної зони". Адже ситуація дуже нагадує початок третьої хвилі епідемії на Прикарпатті, коли медзаклади захлиналися настільки, що довелося розгорнути єдиний в Україні мобільний шпиталь.

Тепер він переїхав у Хмельницьку область. Як базу обрали місто Славуту, де на 60 тисяч жителів лише одна лікарня, усі резерви якої майже вичерпано.

Коли шпиталь зможе прийняти перших пацієнтів? І чи вистачить для нього медиків?

Це так званий мобільний госпіталь для лікування ковідних хворих. Він такий єдиний в Україні. Нині його облаштовують у місті Славута.

Мобільний шпиталь прибув на Хмельниччину минулої п'ятниці. Це та сама автономна лікарня на 120 ліжок, яка донедавна була в Богородчанах, на Івано-Франківщині. За вихідні встановили намети для хворих, звели приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. Нині опоряджують територію.

Шпиталь розмістили на території місцевої лікарні. Медзаклад захлинається від потоку хворих.

Анатолій, водій швидкої допомоги:

Ковідних багато - возимо й возимо.

Ця лікарня єдина в місті. Вона обслуговує понад 60 тисяч жителів Славутської громади. У медзакладі для ковідних пацієнтів відвели 120 ліжок, але й ці місця швидко закінчуються.

Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:

102 хворих - це підтверджених і не підтверджених разом. Загруженість вже досить висока. Ще є 18 вільних місць, але якщо такими темпами піде, то воно дуже швидко за тиждень може заповнитись.

Аліса до лікарні привезла бабусю. Пенсіонерка не може дихати. На яку недугу хворіє - поки що невідомо, чекають результатів ПЛР-тесту.

Аліса, жителька села Довжки:

Переживаємо аби вистачило всім місць і кисню - саме головне.

Шпиталь облаштовують державним коштом, хворих у ньому лікуватимуть медики зі Славутської лікарні. Нині її директор ламає голову, де знайти у медзаклад просто неба сорок працівників.

Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:

У нас одна бригада вже сформована -20 людей ми вже підібрали вони готові приступити хоч завтра до своєї роботи, якщо будуть хворі. Друга бригада на стадії комплектації. Саме головне, що є лікарі, а не вистачає зараз молодшого медичного персоналу.

Світлана Фіщук - одна з тих медиків, які працюватимуть у цих наметах. У жінки понад двадцять років досвіду. Каже, погодилась без вагань.

Світлана Фіщук, старша медсестра поліклініки:

Має хтось працювати й це роботи. І тут можуть опинитися ми наші рідні, наші близькі і хтось таки має це робити. Все, що від нас вимагається, я думаю, ми будемо робити.

Коли в госпіталі прийматимуть пацієнтів, ніхто сказати поки що не може. Рятувальники кажуть: мобільна лікарня вже готова на 90 відсотків. Офіційно відкрити її планують 7 квітня.