Разом з транспортними проблемами з'явилися й ті, хто пропонують їх вирішити, оминаючи правила. Немає спецперепустки? Не проблема. Столична мерія надрукувала ще 100 тисяч. Усього - пів мільйона. І ліміт уже вичерпали.

А в шахраїв лімітів немає - надрукують, на скільки вистачить грошей.

Підробки вільно продають в інтернеті. У Києві вже затримали за це 18-річну дівчину. Де взяла перепустки?

Спіймали на гарячому. 18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 грн прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції в Києві:

У цієї жінки було 100 перепусток, тому ми перевіримо де вона в першу чергу їх взяла. У неї були бланки установ, тому що сама перепустка не дійсна без такого бланку з мокрою печаткою установи.

Це саме були довідки про працевлаштування в одній зі столичних лікарень, до якої дівчина не має жодного стосунку. Де ж вона їх узяла? У відділку розповіла, що замовила через Інтернет. І сама за них нібито заплатила 5 тисяч гривень. Правоохоронці нині встановлюють співучасників.

Надія Максимець, речниця Київської міської прокуратури:

Принаймні візуально вони виглядають, як справжні перепустки - стоїть мокра печатка відділу кадрів медичної установи. Але річ у тім - інше підприємство замовляло начебто як для своїх співробітників. Яким чином вони опинились у студентки - наразі має встановити слідство.

Продавала їх студентка і через соцмережі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "підробка документів". А за це загрожує штраф 17 тис. грн, арешт на пів року, або обмеження волі на 2 роки. Відповідатимуть і ті, хто підробленою перепусткою скористається.

Надія Максимець, речниця Київської міської прокуратури:

Якщо вони використовували цей квиток, то відповідно є відповідальність, в тому числі кримінальна - за використання підроблених документів, тим більше, що це буде вчинено умисно.

Поліція вже розслідує кілька схожих справ. За кілька днів до локдауну інтернет ряснів оголошеннями про продаж перепусток. Ціни різні - від 100 до 300 грн. Та більшість з таких продавців - шахраї. Передоплату взяли, натомість нічого не вислали, на зв'язок не виходять.

Чи то активність поліції, чи то настання "Дня X", - та сьогодні жодного активного оголошення про продаж ми вже не знайшли.