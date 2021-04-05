Понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

А от що стабільно - так це велика різниця між кількістю інфікованих і тих, хто одужав - більше ніж удвічі на користь заражених.

До лікарень потрапили понад 3 тисячі нових пацієнтів, виписали теж удвічі менше. 254 життя забрала хвороба.

Трійка регіонів, де ситуація найгірша, - це Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. Не набагато краща ситуація на Одещині та Київщині.

А от столиця з першої п'ятірки випала - у Києві менше ніж пів тисячі нових недужих, це сьомий результат по країні.