COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус.
А от що стабільно - так це велика різниця між кількістю інфікованих і тих, хто одужав - більше ніж удвічі на користь заражених.
До лікарень потрапили понад 3 тисячі нових пацієнтів, виписали теж удвічі менше. 254 життя забрала хвороба.
Трійка регіонів, де ситуація найгірша, - це Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. Не набагато краща ситуація на Одещині та Київщині.
А от столиця з першої п'ятірки випала - у Києві менше ніж пів тисячі нових недужих, це сьомий результат по країні.
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