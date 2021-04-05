Метро під охороною, порожні тролейбуси й таксі за п'ятсот гривень: у Києві запровадили локдаун [ Редактировать ]
Попри не найгірші показники, саме у столиці локдаун найжорсткіший. Від сьогодні в Києві закриті дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті лише за спеціальними перепустками.
Як на обмеження реагують люди? Та кому від локдауну суцільна вигода?
Скористатися транспортом - місія нездійсненна...
А іншим не треба їздить? А іншим не треба працювати? А в інших дітей немає? Тільки у тих, у кого перепустки?
Потрапити до метро вмовляннями та погрозами правоохоронцям...
У меня папа судья! - А мені що зробити? - У меня папа судья!
Або ж викликати таксі, проїзд кількох кілометрів яким коштуватиме як чверть мінімалки.
500 гривен на такси!!! Нельзя ни сесть, ничего! Документы надо срочно!
Столиця перейшла в режим локдауну. Не такого жорсткого, як минулого року - весь транспорт курсує за доковідним графіком, у тому числі й підземка. От тільки за новими правилами.
На кожній станції метрополітену чергують правоохоронці. Вони перевіряють наявність у пасажирів ось таких спеціальних перепусток для проїзду у громадському транспорті. На ній обов'язково має бути печатка підприємства. Також при собі треба мати службове посвідчення, або паспорт. Без цього скористатися послугами громадського транспорту у столиці не вдасться.
Такі перепустки в Києві отримали 400 тисяч людей - це працівники підприємств критичних галузей, а також магазинів, аптек тощо.
Людмила, приватний підприємець:
Я сама на себе працюю. От мені зараз у квітні треба заплатити податок. А мене посадили на локдаун. За який рахунок я повинна платити ЄСВ і податок? 3300 ЄСВ + 5 відсотків від обороту. Звідки мені його брати? Звідки у нас будуть клієнти, звідки? Якщо у нас все заморожено!
На зупинках громадського транспорту черг немає, на відміну від локдауну минулорічного. Автобуси і тролейбуси майже порожні. Навіть у ранкову годину-пік.
3-4 чоловіка їде! Мало зовсім! 5 - це саме більше.
Наявність документів у пасажирів перевіряють кондуктори. Вони ж стежать за кількістю людей у салоні, яка, до речі, згідно з карантинними обмеженнями, не може перевищувати 50 відсотків від технічних характеристик транспортного засобу.
Наталія, працівниця хлібзаводу:
При вході перевіряють, аякже! Я думаю, що потрібно, але треба було заздалегідь вводити таке - потурбуватися, щоб у не цей день. Знали ж, що буде локдаун! То, чого перепустки не видали?
На зупинках великих транспортних вузлів чергують правоохоронці - вони готові прийти на допомогу кондукторам у разі виникнення конфліктних ситуацій. В окремих випадках дозволяють проїзд без перепустки. Але лише сьогодні.
Діана Шудько, речниця Оболонського управління поліції:
Якщо вони не встигли отримати таку перепустку, але у них є довідка з місця роботи про те, де вони працюють, ким вони працюють і вони відносяться до критичних інфраструктур і не отримали вчасно перепустку - правоохоронці відносяться з розумінням і пропускають їх до транспорту.
Загалом за дотриманням карантинних обмежень на вулицях столиці сьогодні стежать 2 000 правоохоронців - це поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта.
Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції в Києві
Найбільше поліцейських задіяно по громадському транспорту. Ми розуміємо, тому що люди перші дні все ж таки намагаються без цих спеціальних перепусток проїхати - не всі, можливо, там знали. Тому, поліцейські в першу чергу проводять роз'яснювальну роботу і контролюючі функції - допомагають персоналу громадського транспорту.
Складнощі для пасажирів - радість для таксистів. Транспортні обмеження, особливо в годину пік, неабияк збагатили перевізників. Через значний попит вартість проїзду таксі зросла подекуди утричі. І за поїздку з лівого на правий берег, яка зазвичай коштувала 150 гривень, у великих службах таксі сьогодні зранку правили півтисячі.
І жити так киянам доведеться щонайменше до 16 квітня. Хоча і цей локдаун можуть продовжити, якщо ковідна статистика у столиці не покращиться.
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