Рекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували в Індії. Минулої доби коронавірус там підхопили понад 100 тисяч людей. Попередній пік - майже 98 тисяч хворих зафіксували торік у вересні.

Водночас показник смертності в Індії залишається відносно невисоким - 478 випадків за минулу добу.

А у США вже заявили про четверту хвилю коронавірусу. Медики кажуть: останніми місяцями країною активно ширяться нові штами ковіду. Втім, додають - вакцини, якими нині щеплюють людей, ефективні проти нових мутацій.