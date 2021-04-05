Рекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували в Індії [ Редактировать ]
Рекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували в Індії. Минулої доби коронавірус там підхопили понад 100 тисяч людей. Попередній пік - майже 98 тисяч хворих зафіксували торік у вересні.
Водночас показник смертності в Індії залишається відносно невисоким - 478 випадків за минулу добу.
А у США вже заявили про четверту хвилю коронавірусу. Медики кажуть: останніми місяцями країною активно ширяться нові штами ковіду. Втім, додають - вакцини, якими нині щеплюють людей, ефективні проти нових мутацій.
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