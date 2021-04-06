Президент Олимпика Владислав Гельзин с большой долей вероятности получит пожизненную дисквалификацию от занятий футбольной деятельностью. Об этом пишет Sportarena, напоминая хронологию событий устроениях функционером скандалов.



Изначально, президент донецкого "Олимпика" не сдержался после поражения в дерби от "Шахтера" (0:1) в 17-м туре чемпионата Украины, жестко раскритиковав главного арбитра Юрия Иванова. Тот не засчитал гол Таддеуса Нкенга в ворота Горняков после подсказки VAR. Тогда же Гельзин дважды с матами пытался ворваться в комнату арбитров матча.



КДК УАФ открыл дело на Гельзина. И в его рамках также будет рассмотрен инцидент в матче "Минай" - "Олимпик", по итогам которого президент донецкого клуба пожаловался в УПЛ якобы на "судейский произвол".



Кроме всего прочего в начале марта Гельзин в грубой форме раскритиковал деятельность главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. В ответ итальянец напомнил функционеру о Конвенции УЕФА по арбитражу, согласно которой исключается любое воздействие профессиональных клубов и других структур на арбитров.



Решение о наказании президента "Олимпика" ожидается в ближайшее время. Но в том, что оно выльется в пожизненную дисквалификацию уже никто не сомневается.



История футбола знает случае, когда за куда более мелкие проступки наказывали также. Например, в 2017 году президент тунисского футбольного клуба "Сфаксьен" Монсе Хемахем пожизненно дисквалифицирован федерацией футбола страны за поцелуй и щипание помощника главного арбитра за ягодицы.



А в 2014 двенадцать индонезийских футболистов и тренера получили пожизненную дисквалификацию за 5 автоголов во время матча.



Как бы там не было, но поведение Гильзина оправдать сложно. По некоторым данным он мог вести себя так развязано в обмен на протекцию от наказания со стороны третьих заинтересованных лиц. И эту информацию подтверждают анонимные футбольные тг-каналы. По их данным за Гильзина уже якобы в УАФ "приходили просить", но "думать нужно было раньше".



Напомним, что в 2018 году шесть экс-футболистов "Олимпик" пожизненно были дисквалифицированы за договорные игры.



Также напомним, что относительно недавно пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра Юрия Иванова получил основатель ФК "Агробизнеса" Олег Собуцкий. И в январе его протест на вынесенное решение был отклонён Апелляционным комитетом УАФ.