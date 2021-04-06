Мобильный коронавирусный госпиталь уехал из Прикарпатья: что произошло [ Редактировать ]
Мобильный госпиталь, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией граждан, переехал из больницы пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.
Мобильное медучреждение состоит из 35 палаток, 24 из которых составляет госпитальная часть, рассчитанная на 120 коек.
В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.
Отмечается, что в том месте, где находится Штаб, налажено полное взаимодействие с медицинскими структурами и местными органами власти. В настоящее время медучреждение готово к приему новых пациентов, чтобы начинать борьбу с COVID-19. '
Читайте также, на территории Украины в течении пятой подряд недели растет уровень госпитализации граждан с диагнозом "коронавирус". Всего в Украине введено в эксплуатацию 75 158 коек для пациентов с COVID, из которых заняты 44 369 из них.
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