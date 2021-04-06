Вакцинация от коронавируса в Украине: Минздрав обнародовал невероятные данные [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали 12 856 граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за весь период кампании по вакцинации в стране, первую дозу прививки получили 304 678 человек, вторую же дозу препарата успели получить только два украинца. При этом, наибольшее количество прививок было сделано в Киеве - 1710, в настоящее время во всех регионах страны складывается следующая ситуация:
- Винницкая область - 750 прививок;
- Волынская область - 420 прививок;
- Днепропетровская область - 1010 прививок;
- Донецкая область - 580 прививок;
- Житомирская область - 470 прививок;
- Закарпатская - 240 прививок;
- Запорожская область - 710 прививок;
- Ивано-Франковская область - 667 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 470 прививок;
- Луганская область - 420 прививок;
- Львовская область - 660 прививок;
- Николаевская область - 430 прививок;
- Одесская область - 500 прививок;
- Полтавская область - 720 прививок;
- Ривненская область - 429 прививок;
- Сумская область - 360 прививок;
- Тернопольская область - 440 прививок;
- Харьковская область - 660 прививок;
- Херсонская область - 10 прививок;
- Хмельницкая область - 410 прививок;
- Черкасская область - 420 прививок;
- Черновицкая область - 270 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.
Отмечается, что граждане получали уколы COVID-вакциной, благодаря 132 мобильным бригадам и 619 пунктам вакцинации, известно, что по состоянию на 5 апреля 2021 года в очереди на иммунизацию находятся 413 561 гражданин Украины.
Читайте также, Степанов анонсировал контракт на большое количество COVID-вакцин. До 31 марта планировалось получить оставшуюся часть партии вакцины Covishield из Индии, но поставка задерживается из-за временного запрета на импорт препарата из страны.
Кроме того, Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса до конца года. Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации населения.
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