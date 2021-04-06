За весь период вакцинации первую дозу прививки получили 304 678 человек/ фото: slovoidilo.ua

За сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали 12 856 граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за весь период кампании по вакцинации в стране, первую дозу прививки получили 304 678 человек, вторую же дозу препарата успели получить только два украинца. При этом, наибольшее количество прививок было сделано в Киеве - 1710, в настоящее время во всех регионах страны складывается следующая ситуация:

Винницкая область - 750 прививок;

Волынская область - 420 прививок;

Днепропетровская область - 1010 прививок;

Донецкая область - 580 прививок;

Житомирская область - 470 прививок;

Закарпатская - 240 прививок;

Запорожская область - 710 прививок;

Ивано-Франковская область - 667 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 470 прививок;

Луганская область - 420 прививок;

Львовская область - 660 прививок;

Николаевская область - 430 прививок;

Одесская область - 500 прививок;

Полтавская область - 720 прививок;

Ривненская область - 429 прививок;

Сумская область - 360 прививок;

Тернопольская область - 440 прививок;

Харьковская область - 660 прививок;

Херсонская область - 10 прививок;

Хмельницкая область - 410 прививок;

Черкасская область - 420 прививок;

Черновицкая область - 270 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

Отмечается, что граждане получали уколы COVID-вакциной, благодаря 132 мобильным бригадам и 619 пунктам вакцинации, известно, что по состоянию на 5 апреля 2021 года в очереди на иммунизацию находятся 413 561 гражданин Украины.

Читайте также, Степанов анонсировал контракт на большое количество COVID-вакцин. До 31 марта планировалось получить оставшуюся часть партии вакцины Covishield из Индии, но поставка задерживается из-за временного запрета на импорт препарата из страны.

Кроме того, Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса до конца года. Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации населения.

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