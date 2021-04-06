Корейская компания Samsung совместно с немецкой Adidas выпустила лимитированную версию беспроводных наушников Galaxy Buds Pro. Отличия от стандартной версии только внешние. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack поставляются в бело-зеленой коробке, стилизованной под упаковку кроссовок Stan Smith. Сами наушники ничем не отличаются от стандартных Galaxy Buds Pro. Они доступны в черном, серебристом и фиолетовом цветах.

В комплекте идет выполненный из переработанного пластика чехол, оформленный в виде бейсболки, а также купон на покупку пары кроссовок Adidas Stan Smith.

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При первом подключении Galaxy Buds Pro к смартфону активируется специальная тема оформления Adidas Originals для экранов блокировки, вызовов и сообщений, а также особые иконки.

Тираж Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack - 6 тысяч экземпляров. Наушники стоимостью $250 появятся в продаже только в Южной Корее с 7 апреля.

Напомним, что компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Adidas продет свой американский бренд Reebok.