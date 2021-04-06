Samsung и Adidas представили совместные беспроводные наушники [ Редактировать ]
Источник: Samsung
Корейская компания Samsung совместно с немецкой Adidas выпустила лимитированную версию беспроводных наушников Galaxy Buds Pro. Отличия от стандартной версии только внешние. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack поставляются в бело-зеленой коробке, стилизованной под упаковку кроссовок Stan Smith. Сами наушники ничем не отличаются от стандартных Galaxy Buds Pro. Они доступны в черном, серебристом и фиолетовом цветах.
В комплекте идет выполненный из переработанного пластика чехол, оформленный в виде бейсболки, а также купон на покупку пары кроссовок Adidas Stan Smith.
При первом подключении Galaxy Buds Pro к смартфону активируется специальная тема оформления Adidas Originals для экранов блокировки, вызовов и сообщений, а также особые иконки.
Тираж Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack - 6 тысяч экземпляров. Наушники стоимостью $250 появятся в продаже только в Южной Корее с 7 апреля.
Напомним, что компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Adidas продет свой американский бренд Reebok.
по теме
Гарнитуры объединяет стильный дизайн, легкая и комфортная конструкция с мощными 50-мм динамиками, и наличие съемного микрофона
Лучшим смартфоном на iOS, по мнению экспертов Consumer Reports, является iPhone 12 Pro Max, а среди смартфонов на Android лучшим назвали Galaxy Note20 Ultra 5G от Samsung
Смартфоны доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 10 тыс. грн, А72 - от 13,5 тыс. грн. Доступны варианты с 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти
Причиной отказа от выпуска Galaxy Note является дефицит полупроводников на мировом рынке и перебои с их поставками. Релиз новой модели смартфона перенесен на следующий год, конкретные сроки выпуска не называются
Такое решение принял совет директоров LG Electronics. Производство мобильных телефонов будет свернуть к 31 июля
Первые умные G-Shock работают на операционной системе Wear OS от Google, что позволяет устанавливать различные приложения из Google Play. Отличительная черта GSW-H1000 - два дисплея, которые можно настроить на вывод нужной информации. В продаже G-Shock GSW-H1000 появятся в 2021 году.