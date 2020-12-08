Компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением.

"Высочайшее качество звука в полной гармонии с волшебной простотой AirPods. Это звук в блестящем исполнении", - так описана новинка на сайте Apple.

Все элементы AirPods Max спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы. Благодаря этому достигается невероятное качество и богатство звука.

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Широкая верхняя часть оголовья сделана из дышащей сетчатой ткани, которая равномерно распределяет вес наушников и тем самым уменьшает давление на голову.

Чашки наушников из анодированного алюминия оснащены механизмом, который позволяет им поворачиваться независимо друг от друга.

В AirPods Max есть функция активного шумоподавления. Для этого используется 8 микрофонов: 6 направлены наружу и улавливают внешние шумы, еще 2 направлены внутрь и оценивают звук, который слышит меломан. Направленные микрофоны распознают ваш голос во время разговора по телефону.

В наушники встроены драйверы, разработанные Apple, которые воспроизводят широкий диапазон частот и минимизирует гармонические искажения. Драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами по принципу работы схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках.

Два 10-ятиядерных чипа Apple H1 (по одному в каждом наушнике) обеспечивают потрясающее качество звука. Вычислительное аудио помогает блокировать внешние шумы и подстраивает звук с учетом положения и качества прилегания наушников.

AirPods Max снабжены колесиком Digital Crown для регулировки громкости, переключения треков, активации голосового помощника Siri и ответа на звонки.

Используя кнопку активного шумоподавления, можно переключиться в "прозрачный режим", когда слышны окружающие звуки.

Наушники рассчитаны на 20 часов работы на одном заряде аккумулятора при использовании шумоподавления. 5-минутная зарядка позволит слушать музыку 1,5 часа.

Наушники AirPods Max выпускаются в пяти цветах: "серый космос", "голубое небо", серебристый, зеленый и розовый. Они поступят в продажу 15 декабря 2020 года по цене $549 в США. К ним можно докупить мягкий чехол Smart Case.

Напомним, что в октябре 2020 года Apple представила четыре iPhone 12 с 5G, а в ноябре - новые MacBook и процессор Silicon M1.