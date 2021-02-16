Adidas избавляется от Reebok [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Немецкая компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Adidas продет свой американский бренд Reebok. Об этом сообщается в заявлении компании.
После глубоких размышлений мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут намного лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.
В Adidas добавили, что сделка позволит укрепить положение компании на международном рынке, где главным конкурентом является американская компания Nike.
В 2006 году Adidas заплатил за Reebok $3,8 млрд. С того времени немецкой компании так и не удалось сделать американский бренд прибыльным. Лишь в 2018 году Reebok вернулся к прибыли, а в 2019 году продажи показали рост в 2%.
В 2020 году Reebok сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 года выручка компании упала на 42%.
Ранее сообщалось, что компания Adidas вызвала бурю гнева в Украине своей новой коллекцией из-за советской символики.
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