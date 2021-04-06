Від куль ворожих снайперів на Донбасі загинули українські військові [ Редактировать ]
Знову трагічні новини з фронту. З вечірніх зведень штабу ООС стало відомо про ще двох загиблих українських військових.
Усі подробиці знає Руслан Смєщук. Він на зв'язку зі студією. Руслане, добрий вечір! Розкажи, де і як усе сталося?
Вітаю, студіє. На жаль, маємо трагічні новини з фронту за дві останні доби. Учора від куль ворожих снайперів загинули двоє українських військових. Це сталося на Луганщині, в районі Золотого, і в Донецькій області - під Авдіївкою. Там пораненого захисника навіть встигли доправити до лікарні, але врятувати його медикам не вдалося.
Сьогодні не менш трагічний день. Спочатку під Невельським (це селище в районі Пісків) ворожа міна влучила в окоп, один боєць загинув. А в районі Мар'їнки ще один військовослужбовець підірвався на вибухівці. Зараз там працюють військові слідчі.
Також у порівнянні з минулою добою зросла кількість обстрілів армійських позицій з боку бойовиків, у деяких випадках наші вояки відкривали вогонь у відповідь.
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