Зима у квітні. Європа несподівано опинилась у холодному полоні. Ще нещодавно там фіксували найтеплішу температуру за останні півстоліття. І от тепер - сніг, морози, хурделиці.

Зима повертається. Після рекордно теплого Великодня, на півночі Європи знову хурделить. В усьому винний потужний циклон з Арктики - синоптики вже охрестили його "нищівним арктичним вибухом". В Норвегії через сильні опади попередили про ймовірність сходження лавин у горах.

Замітає Ірландію та Британію. Там після вихідних температура впала з 24 до 9 градусів тепла. Жителям півночі Англії та Шотландії радять не ховати зимовий одяг, адже за кілька днів в регіоні можуть вдарити морози до мінус 5 градусів.

Засипає снігом Нідерланди, Данію та Бельгію. Зимно й на півночі Німеччини. У містечку Вісмар в землі Мекленбург-Передня Померанія жителі, які прийшли на вакцинацію, мусили годинами вистоювати в черзі просто неба - попри мокрий сніг та сильний вітер.

Керстін Вайс, окружний адміністратор:

Спочатку ми планували працювати лише до 6 вечора, але продовжили роботу центру іще на дві години - зважаючи на кількість людей, які прийшли на щеплення. Ті, кому важко чекати своєї черги через негоду, можуть прийти наступного разу - вже цієї суботи.

На північному сході Франції фермери побоюються, що раптові морози можуть знищити майбутній врожай фруктів. Аби цьому завадити, місцеві запалюють спеціальні факели для обігріву та встановлюють їх між рядами дерев.

Даніель Детлінг, фермер:

Такі перепади температур - частина кліматичних небезпек, так само як і посуха. Звісно, ми не зможемо врятувати все. Адже якісь види чутливіші за інші. Наразі ідеться про персики, абрикоси та вишні. Нас попередили, що заморозки будуть щонайменше три ночі поспіль. Нам довелося добре попрацювати, аби налагодити таку систему обігріву. Я навіть не дуже вірив, що ми встигнемо, але все вийшло.

Арктичний циклон і далі просуватиметься Європою. Синоптики кажуть: пощастить лише Португалії та Іспанії. Там і надалі буде тепло та майже завжди сонячно.

* * *

Україні пощастить менше. Холодний фронт нас таки зачепить.

Минулої ночі снігом уже запорошило Закарпаття. А від завтра те саме синоптики обіцяють і на Житомирщині. Температура знизиться до плюс шести;

У решті областей очікують мокрий сніг та ожеледицю

Щоправда, квітнева зима буде недовгою - усе досить швидко розтане, бо все ж таки денна температура буде весняною та "плюсовою".